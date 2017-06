Guillier atacó a las encuestadoras tras la CEP: "No me dan confianza los números"

El senador por Antofagasta y candidato del PR, el PS, el PPD y el PC, se refirió a los resultados de la encuesta CEP dada a conocer hoy, que le dieron el 13% de las preferencias ante la pregunta ¿quién le gustaría que fuera el próximo Presidente? y, puso en duda los resultados de los diversos sondeos de opinión.

"Cuando eres candidato y una consultora te da 13%, otra 15% y otra 21%, te das cuenta que ninguna sabe lo que está diciendo", dijo el parlamentario, quien además dijo que las empresas que realizan encuestas tienen "intereses corporativos para generar sensaciones".

Consultado sobre cómo recibió los resultados del sondeo dado a conocer hoy, Guillier dijo que "no tomo algo que no me dan confianza los números".

Guillier dijo que "no hay continuidad en cómo se pregunta, qué se pregunta" y sostuvo que las cifras "se prestan para manipular e instalar sensaciones térmicas".

"La sorpresa se la van a llevar el día de la elección", dijo Guillier, quien además sostuvo no cree que el ex Presidente Sebastián Piñera, tenga alto nivel de apoyo. "Lo noto no sólo por la adhesión a mi campaña, sino por el rechazo a Piñera. La gente le tiene miedo".