Gobierno prohíbe a autoridades reunirse con candidatos presidenciales

El Gobierno prohibió a las autoridades y funcionarios que son de exclusiva confianza de la Presidenta Michelle Bachelet reunirse con los candidatos presidenciales.

Lo hizo a través de un instructivo firmado el martes pasado por el ministro del Interior, Mario Fernández, consignó La Tercera

Eso sí, la circular aclara que se podrá hacer, siempre que el encuentro sea debidamente justificado, registrado y publicado bajo la Ley de Lobby.

Así, las autoridades no podrán hacer uso bienes públicos e institucionales en actividades políticas: se restringe el uso de vehículos, recursos físicos, digitales y financieros y de redes sociales. Sin embargo, respecto a esto último no detalla sobre el uso de las cuentas de ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores regionales, etc.

El texto también fija el 15 de junio como plazo para que intendentes, jefes de servicio, entre otros, renuncien si postulan a cargos de elección popular.