Piñera insistió en que espionaje en la Sofofa es un tema doméstico, aunque no le consta

El precandidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, ofreció esta mañana una extensa entrevista en radio Concierto , donde contó que no cotiza en AFP, insistió en que el tema del espionaje en la Sofofa es " un tema doméstico " y dijo que es imposible condonar las deudas para poner fin al CAE.

Eso sí, matizó el tema de la Sofofa: "No tengo la certeza, tengo la impresión, por eso lo más prudente es que la Fiscalía avance en la investigación (...) no es algo que a mí me conste", sostuvo asegurando que tampoco puede divulgar la fuente de esa información."Yo estuve en AFP hoy ya no estoy. El tema debería ser cómo mejorar las pensiones y nosotros hemos hecho un plan para mejorar las pensiones, que indican que los cuatro actores hagan un aporte adicional. (...) Lo peor que está pasando a los que se van a jubilar es el sistema económico que tenemos ahora", comentó agregando que él paga impuestos y que "el de las empresas es mayor" que el de las personas.

Sobre el Crédito con Aval del Estado (CAE), afirmó que "no va a haber recursos ni hoy, ni mañana. Esa petición es absolutamente imposible. Es un peligro que algunos candidatos propongan que todos los recursos se destinen a la educación superior. La educación es un bien", dijo. También sostuvo que las personas que han obtenido gratuidad no la van a perder si él sale electo Presidente.

Asimismo, se manifestó a favor de que los reos que estén enfermos en estado terminal, puedan terminar sus condenas en detención domiciliaria: "Creo en la democracia, en la justicia y avanzar en igualdad. Creo en el respeto de los Derechos Humanos, en el desarrollo sustentable, estos son valores que me han acompañado y son los mismos que me guían. Esas acusaciones, de que me he derechizado es que el país se ha izquierdizado.

Soy partidario de cambiar la prisión por arresto domiciliario para que las personas, enfermos terminales, puedan prepararse para morir en su casa. Eso es por una razón de humanidad".