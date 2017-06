Ossandón a Piñera: "Yo no tengo prontuario ni he sido declarado reo"

10:20 El precandidato de Chile Vamos dijo que el ex Mandatario no cumple con los estándares éticos necesarios para ser Presidente, ya que "no es capaz de aclarar las cosas que hoy día le tapan".

El precandidato presidencial de Chile Vamos, Manuel José Ossandón, lanzó sus dardos hacia su contendor, Sebastián Piñera, asegurando que a diferencia del ex Mandatario "yo no tengo prontuario ni he sido declarado reo".

"Yo no me las sé todas, pero tengo otras cosas con las que sí me diferencio fuertemente con el candidato que compito y son cosas que para mí son mucho más importantes: yo no tengo ni prontuario, no estoy formalizado, no tengo idea y no te puedo dar una clase de cómo eludir impuestos porque no lo hecho", dijo a radio Duna.

"Yo no he estado nunca ni declarado reo, mientras he sido gerente y he administrado muchas cosas (…) yo soy pro empresa, apoyo a los empresarios, pero no a los sinvergüenzas", añadió.

También le preguntaron si Piñera cumple con los estándares éticos necesarios para ser Presidente, a lo que el senador respondió: "si no es capaz de aclarar las cosas que hoy día le tapan, no".

El parlamentario aseguró además que fue un error haber aceptado ir a una primaria.

"Hay dos cosas, primero yo asumí un compromiso que si tu lo analizas electoralmente es un error, el haber aceptado ir a una primaria fue un error, pero fue un compromiso que hice para poder demostrar que yo no quería destruir un sector que la mayoría no está con esas prácticas, aquí son las élites las que están metidas", dijo.