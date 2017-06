[Videos] Ossandón tras malas respuestas en Tolerancia cero: "Fue un mal día"

El precandidato presidencial Manuel José Ossandón hizo un mea culpa tras las llamativas respuestas que tuvo en el programa Tolerancia Cero de Chilevisión, donde dijo que no sabía de qué se trataba el acuerdo de París que votó a favor, y que el tema del matrimonio igualitario era un tema "del marruecos para abajo", además de otros tensos momentos.

"Me confundí no más. No soy un experto en derecho internacional. Me equivoqué, tuve un lapsus. Ayer fue un mal día, pero no creo que sea tan grave. Lo que me extraña es que en los programas, las cosas que a la gente más le interesan no se tocan (...) yo captaba las miradas (de los panelistas, que parecían decir) ¿dónde se equivoca este compadre para poderlo matar?", dijo en una entrevista conjunta entre las radios Zero, Duna y La Tercera.

Estos fueron los momentos más criticados de Ossandón