Bachelet dijo que los candidatos deben "tener una claridad" sobre el cambio climático

De visita a Canadá, la Presidenta Michelle Bachelet se sumó a las reacciones por la entrevista dada anoche en "Tolerancia cero" por el precandidato de Chile Vamos, Manuel José Ossandón, quien ante una pregunta sobre la salida de EE.UU del Acuerdo de París afirmó que no lo conocía.

En una conferencia de prensa con el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, la Mandataria recalcó que el cambio climático es un tema importante, el que todo el mundo, incluyendo los candidatos, debe conocer.

"Es clave que quienes postulen a la Presidencia tienen que tener una claridad sobre este tema", dijo, según lo consignado por Emol

El gobierno, a través del ministro del Medio Ambiente, Marcelo Mena, había calificado de "preocupante" el desconocimiento de Ossandón sobre el tema.

En su presentación de ayer en el programa de Chilevisión y CNN Chile, el ex alcalde de Puente Alto lanzó varios dichos polémicos. Entre ellos afirmó que si es necesario "hay que meter bala" para abordar el conflicto en La Araucanía, además de desetimar el asunto del matrimonio igualitario por ser "del marruecos para abajo".

Horas después, y con las repercusiones de su presentación, el ex militante RN reconoció que "fue un mal día". "Me confundí no más. No soy un experto en derecho internacional. Me equivoqué, tuve un lapsus. Ayer fue un mal día, pero no creo que sea tan grave", señaló a Radio Zero.