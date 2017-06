José Antonio Kast: "Los niños no nacen neutros, nacen hombre o mujer"

Ayer El candidato presidencial independiente insistió en su rechazo hacia la ley de identidad de género para los menores de edad. "La sexualidad no es una construcción social", expresó.

El candidato presidencial independiente, el diputado José Antonio Kast, insistió en su rechazo hacia una ley de identidad de género que reconozca el cambio de nombre y sexo legal de las personas trans, incluidos los menores de edad que así lo sientan.

En una entrevista al noticiario "Ahora Noticias" de Mega, el ex militante de la UDI afirmó que no respalda la medida promovida por organizaciones sociales, ya que según él, “dice que los niños nacen neutros. Pero los niños no nacen neutros, nacen hombre o mujer”.

“La sexualidad no es una construcción social. Uno nace hombre o mujer y nadie me puede decir que un niño a los 5 años se siente mujer si no hay la influencia de un adulto”, afirmó.

Kast agregó también que "yo no tengo problemas si alguien de 18 años se quiere operar, si se quiere cortar el pene o instalarse una vagina”. En el caso de los niños, en cambio, apuntó a los padres, porque son "los que visten a ese niño, si es hombre, de mujer desde que nace”.

El postulante de derecha decidió no integrarse a la primaria de Chile Vamos y competir en las elecciones de noviembre sin el respaldo de un partido, por lo que está juntando firmas para postular como independiente.