Felipe Kast ofreció un "sistema solidario que no es gratuidad" para educación

Ayer El precandidato de Chile Vamos por Evópoli aseguró que si llega a La Moneda no quitará el beneficio los estudiantes que lo consiguieron, pero que el resto deberá aportar el 10% de su sueldo por 10 años para financiar su carrera.

El precandidato presidencial de Evópoli, Felipe Kasta, afirmó que si logra avanzar en la carrera a La Moneda a través de la primaria de Chile Vamos va a cambiar la actual gratuidad universitaria por un "sistema solidario", donde el estudiante deberá aportar el 10% de su sueldo por 10 años para financiar su carrera.

El diputado, quien fue el primer invitado de los foros "Aquí está Chile" de CHV y CNN Chile, señaló que antes de la gratuidad universitaria hay otras prioridades en el listado, como las pensiones, los problemas hospitalarios y la crisis del Sename.

Ante esto, el ex ministro de Mideplan afirmó que "no vamos a quitársela (la gratuidad) a quienes ya la tienen. Que a todos aquellos que en el futuro vamos a ofrecerle este sistema solidario que no es gratuidad".

El plan entregado por Kast, que lo calificó como "mucho más ético" que el actual Crédito con Aval del Estado, consiste en el aporte del porcentaje de los ingresos una vez finalizada la carrera. "Va a ser un sistema sin intereses, administrado por la Tesorería General de la República y no por los bancos. Y adicionalmente las becas van a estar ahí", sentenció.

Felipe Kast y la educación: “A todos aquellos en el futuro vamos a ofrecerle este sistema solidario que no es gratuidad...” #AquíEstáChilepic.twitter.com/ms02UWz7ue — Chilevisión Noticias (@CHVNoticiascl) 6 de junio de 2017