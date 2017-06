Sánchez pidió renuncia del general Villalobos y propuso reingeniería a Carabineros

11:35 La precandidata del Frente Amplio indicó cuatro medidas para reformar a la institución con el fin de evitar fraudes al interior de la institución. "No puede ser que aún esté en el cargo cuando la suma del fraude sigue sin conocerse", dijo.

La precandidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, se refirió al fraude de Carabineros y el millonario desfalco que ya va en $21 mil millones. La periodista no sólo propuso una reingeniería en la institución, sino también pidió la renuncia del General Bruno Villalobos. "No puede ser que aún esté en el cargo cuando la suma del fraude sigue aumentando día a día", indicó.

Y agregó que "no puede ser lo que está pasando con Carabineros cuando existe un alto mando. Llevan un fraude que contamina a la institución y que provoca una lesión en todo el personal, no puede ser que una institución no se sepa bien el alcance que tiene el desfalco".

Sánchez propuso cuatro puntos para concretar un cambio al interior de Carabineros. Entre ellos nombró tener un escalafón único, terminar con la escuela de oficiales y suboficiales, "que se termine lo clasista de la institución, clases acomodadas y personas más vulnerables", sostuvo.

La precandidata también estableció que la carrera de los funcionarios sea por mérito y exista una oferta estatal de perfeccionamiento.

En otro de los puntos, propone mejorar las condiciones laborales de los funcionarios que están en la calle, "eso hace que la institución sea menos permeable a cualquier pequeño índice de corrupción".

Finalmente, dijo que trasladar las dependencias a un órgano estatal que gestiones las políticas de seguridad, en especifico rendir cuentas y que haya una supervisión democrática del trabajo, ayudará a eliminar fraudes como ésto.

En otros temas, Sáchez se refirió a Alberto Mayol y su carrera a las primarias. "Lo que más me une con él es que quien gane vamos a sustentar el mismo programa del Frente Amplio y esa unidad es importante. En otras coaliciones se disputa el poder por el poder, acá la pelea es por las ideas (...) no voy a renunciar a ser política de la manera que yo entiendo la política".