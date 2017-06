Vallejo criticó la selección en Colegio Salesianos: "Hay mejores métodos"

La diputada Camila Vallejo se refirió a lo ocurrido con los apoderados en el colegio Salesiano Alameda, quienes pasaron la noche fuera del establecimiento para conseguir matrículas.

La militante del PC y miembro de la Comisión de Educación de la Cámara, lamentó el método de selección que usaron en el recinto educativo y dijo que no era el más propicio para la selección.

Usando su cuenta de Twitter, escribió que la forma no estaba dentro de las "normas de inclusión". "Valoramos que más colegios quieran sumarse a la admisión sin selección, pero hay mejores métodos" tuiteó. Y ejemplificó con lo que ocurre en un establecimiento de Magallanes, donde aplican un sistema de selección aleatoria mediante un software.

Lamentablemente C. Salesianos elige mal método para no seleccionar. No es bajo ley de inclusión. Veamos ej. en Magallanes donde sí se aplicó https://t.co/zR1QwJG9zE