Beatriz Sánchez: "La Nueva Mayoría se instaló sobre un modelo y ese hay que cambiarlo porque no da el ancho"

09:13 Si bien reconoció y valoró los avances de la Concertación, la precandidata del Frente Amplio aseguró que "me fui decepcionando con el correr de los años".

La precandidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez dijo valorar los avances de la Concertación y la Nueva Mayoría, pero que se fue decepcionando de estas alianzas con el correr de los años y que el modelo que ofrecen para Chile ya no es suficiente.

"Creo que estamos sosteniendo un sistema de vida, de desarrollo que no se sostiene en el tiempo. No veo un país que se esté derrumbando", dijo en entrevista en radio Duna , donde agregó que le hacían "mucha ilusión" las reformas de Michelle Bachelet, pero que cree que "faltó convicción para hacer esos cambios".

En ese sentido, Sánchez opinó que la "Nueva Mayoría se instaló sobre un modelo y ese hay que cambiarlo porque no da el ancho hoy día (...) reconozco que la Concertación hizo cosas muy valiosas, valoro lo que hicieron. Me fui decepcionando con el correr de los años y empecé a ver las críticas y empecé a buscar otros diagnósticos y eso justifica que esté liderando este proyecto (...) reeconozco que avanzamos en pobreza, (pero) el tema es la desigualdad que se ha generado".

Respecto al crecimiento, dijo que le gustaría que fuese "compartido, no solo la cifra, que todos sintamos eso, que llegue para todos. El Estado tiene que tomar un rol más activo, el gobierno está tomando palco de lo que está pasando en la economía y esperando que los privados actúen".

El programa de gobierno de Beatriz Sánchez estará listo en agosto y va a estar "sustentado jurídicamente y económicamente".

Respecto a l a crítica de Alberto Mayol , respecto a que el Frente Amplio está privilegiando su candidatura, dijo que "si entendemos un rostro pop, por popular, bien, que así sea. Yo creo que Alberto se refiere a que somos distintos, tenemos liderazgos distintos. Su liderazgo viene más de los medios, de una conexión distinta con las personas. A mí me gusta el liderazgo que tengo y no voy a transar eso. Estoy orgullosa del liderazgo de mujer que tengo y no voy a renunciar a eso".