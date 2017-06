El canciller desafió a Evo Morales a no tuitear sobre Chile durante una semana

12:40 Heraldo Muñoz apostó una cena para los periodistas chilenos si es que el Presidente boliviano no comenta sobre el país en redes sociales.

El Presidente boliviano Evo Morales constantemente ataca a Chile a través de Twitter, haciendo mención a la demanda marítima o en el último tiempo a la detención de los militares en la frontera. Y el canciller Heraldo Muñoz le lanzó un particular desafío: que no tuitee sobre el país durante una semana.

"Le haría un desafío al Presidente Evo Morales. Que no tuitee respecto de Chile una semana. Y si no tuitea, a los periodistas chilenos (que lo acompañan en la ONU) les pago una cena", dijo el ministro de Relaciones Exteriores en medio de sus actividades en las Naciones Unidas, donde hoy intervendrá en la Conferencia de los Océanos.

"Y si no, ellos me pagan una cena. Pero apuesto que no se aguanta una semana sin tuitear una semana sobre Chile", agregó.

El diplomático criticó que el Mandatario boliviano haya acusado en su discurso ante la ONU el enclaustramiento de su país.

"Es muy serio que se politice y se pongan dimensiones bilaterales cuando estos espacios son para desafíos globales", dijo.