Comerciante que mató para repeler asaltos emplazó a Beatriz Sánchez por las medidas sobre delincuencia

Ayer Pablo Oporto le quitó la vida a siete delincuentes que atacaron su local. La precandidata del Frente Amplio afirmó que no apoya el uso descontrolado de armas por parte de los ciudadanos.

La precandidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, fue emplazada duramente por un comerciante que mató a un total de siete delincuentes para repeler la treintena de asaltos que afectaron a su local.

La postulante de Revolución Democráctica, el Movimiento Autonomista, el Partido Humanista, el Partido Liberal y Poder, entre otros colectivos políticos, estuvo invitada en el espacio "Aquí está Chile" de CHV y CNN Chile.

Allí, la periodista habló de su postura sobre la lucha contra la delincuencia, asegurando que no puede prometer terminar con todos los hechos, pero afirmó que "hay un camino que tiene que ver con la persecución policial pura, y otro que es más largo, que tiene que ver con la desigualdad".

Sánchez, al igual que lo dicho por su rival en la primaria, Alberto Mayol, se mostró favorable a subir la edad de responsabilidad penal a los 18 años. "A mi no me gusta que existan niños de 14, 15 o 16 años que reciban castigos como si fueran adultos", contó.

Por el uso de las armas por parte de los ciudadanos, la comunicadora expresó que "es algo que no me gusta, porque puede significar un peligro para la propia persona. De hecho tu estás acá (por Oporto), pero pudo haber sido diferente", expresó, agregando que "los delitos no se combaten con más armas".

Al ser consultada por si en una situación similar ella usaría un arma para defenderse, Sánchez expresó que "es una situación rebuscada".

Los dichos de Sánchez tuvieron réplica por parte de Oporto, quien le señaló que "es una situación que vivien todos los comerciantes de Chile, no es una situación rebuscada. No soy el primer comerciante que se debe retirar de un negocio familiar víctima de la delincuencia".

"Nosotros las armas las usamos para repeler los asaltos, para protegernos en iguales condiciones de las que estamos siendo víctimas. Desgraciadamente no han funcionado las leyes para protegernos", expresó.

Mientras la candidata entregaba sus puntos de vista, especialmente con su idea de cambiar el sistema de escalafón en Carabineros, el comerciante afirmó que las policías cumplen su labor, pero que las leyes son garantistas.

"No estás entendiendo. Carabineros detuvo 60 veces al mismo delincuente, no dos ni tres, 60", expresó.