Alejandro Guillier presentó a su equipo presidencial sin un generalísimo de campaña

El candidato presidencial, Alejandro Guillier presentó esta mañana a su equipo presidencial que se desplegará por el país para lograr llegar a La Moneda y juntar firmas para inscribir la candidatura. Además, dijo que el domingo presentará las líneas programáticas de su gobierno en el Teatro Caupolicán.

Guillier señaló que “los candidatos independientes no podemos hacer gestos políticos o campaña por norma, por lo que he pedido ayuda en este proceso a los líderes de los partidos en este camino y he pedido empujar el mundo independiente, donde nace esta candidatura (…) Quiero decir que vamos a trabajar con los partidos políticos que han trabajado con nosotros”.

“Mi equipo, no comando está integrado por la diputada Karol Cariola, encargada de comunicaciones; el senador Juan Pablo Letelier, despliegue territorial; Jaime Parada; Osvaldo Rosales en las relaciones internacionales y Santiago Rebolledo en el despliegue territorial desde el punto de vista de municipios”, afirmó el senador.

El parlamentario, finalmente, destacó que “entramos de lleno a responder al llamado ciudadano para ser una alternativa progresista para el país y es por eso que el domingo presentaré las líneas programáticas, que tiene más de 45 temas, en el Teatro Caupolicán a partir de las 10:00 horas de este domingo 11 de junio”, finalizó.