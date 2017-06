Gutenberg Martínez y la renuncia de Badenier a la jefatura de campaña de Goic: "Los recambios son naturales"

22:32 El ex diputado DC negó que en equipo de la candidata haya quedado disconforme con la labor del ex ministro del Medio Ambiente. Apunto a la salida de los "laguistas" como una de las causas de la reestructuración.

El ex diputado y dirigente de la DC, Gutenberg Martínez, calificó como "naturales y necesarios" los cambios generados en el comando de la candidata presidencial Carolina Goic, esto luego que Pablo Badenier presentara su renuncia como jefe de Campaña.

En una entrevista a CNN Chile , el ex parlamentario descartó que el partido haya quedado disconforme con el desempeño del ex ministro de Medio Ambiente en la campaña, afirmando que hay otros factores que inicieron en la salida del ex secretario de Estado.

"Estaba conversándose desde hace algún tiempo que la entrada de independientes del área del ex presidente Lagos (...) justificaba una reestructuración de lo nuestro para tener una campaña que no fuera sólo de la DC, sino para que cuente con dos líneas de trabajo: la de la DC y la del mundo independiente", aseguró.

Martínez también desestimó que los bajos números de la senadora en las encuestas, los que la alejan de rivales como Sebastián Piñera, Alejandro Guillier y Beatriz Sánchez, hayan motivado a Badenier a dejar su puesto.

"No creo que las encuestas estén reflejando el apoyo real (...) naturalmente vamos a ir superando aquello, las encuestas nuestras nos dicen una cosa distinta", sentenció.