Beatriz Sánchez: "Nosotros no estamos haciendo un proyecto chavista"

La precandidata presidencial del Frente Amplio (FA) descartó que su programa de gobierno tenga un modelo chavista y dijo sentirse más cercana al ex estadounidense Bernie Sanders, ex aspirante a la Casa Blanca.

Sánchez, en entrevista con El Mercurio , señaló que “me siento más cercana de Sanders que de Chávez. Nosotros –FA- no estamos haciendo un proyecto chavista, pese a que hay una intención permanente en Chile de llevarnos a Venezuela. En cuanto a Sanders, creo que tenemos ciertas coincidencias o me gustaría aspirar a ciertas coincidencias. Atrajo un electorado que comúnmente en Estados Unidos no vota”.

La periodista reiteró que “en educación superior queremos llegar a la gratuidad universal, pero no estamos diciendo que lo vamos a lograr de inmediato (…) El Estado hay que fortalecerlo. Hoy quedó chico, hay que transparentar el porte del Estado”.

El 2 de julio serán las primarias de su coalición, donde enfrentará a Alberto Mayol. Sobre su contendor aseguró que “nunca ha habido la intención de que Alberto baje su candidatura; al contrario, queríamos competencia (…) Me da muchas lata que sienta que el Frente Amplio no lo ha acogido”.

Finalmente, la comunicadora subrayó que descarta formar una alianza con la candidatura de Alejandro Guillier, ya que “nosotros estamos trabajando para estar en segunda vuelta”. Además, consultada por la disputa que tiene el país con Bolivia por la salida al mar con soberanía que demandan, afirmó que “los tratados dicen que no existen temas pendientes. Creo que todo lo que hagamos tiene que estar sustentado con los acuerdos que Chile ha firmado”.