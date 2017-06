Manuel José Ossandón: "Hay algunos casos que los trans sí son enfermedades"

00:20 El candidato presidencial se presentó al foro "Aquí está Chile", el que estuvo marcado a sus dichos en contra de la adopción homoparental y donde fue emplazado por una mujer que no recibió la píldora del día después en Puente Alto.

El precandidato presidencial de Chile Vamos, Manuel José Ossandón, recordó su desafortunado paso por el programa "Tolerancia Cero" y enfrentó duros emplazamientos sobre sus posturas, especialmente las de la diversidad sexual.

El senador, que fue el cuarto invitado del foro "Aquí está Chile" de Chilevisión y CNN Chile, aseguró que lo pasó "muy mal" tras el "chascarro" de su presentación en el programa político, donde no supo lo que era el Acuerdo de París por el cambio climático.

"Me di cuenta que en Chile, cuando uno se equivoca, lo crucifican, pero cuando uno mete las manos no pasa nada, todos se quedan callados", expresó.

Tras esto, el ex alcalde de Puente Alto vivió dos momentos especialmente tensos, donde fue enfrentado por los interrogadores que surgieron desde el público. Una de ellas fue la hija de la jueza Karen Atala, a quien le quitaron la custodia por su orientación sexual.

Por el caso, Ossandón insistió con su rechazo al matrimonio igualitario, como también a la adopción de familias homoparentales.

"No es un tema religioso. El matrimonio entre un hombre y una mujer es algo que viene desde que apareció el hombre en el mundo (...) no voy a impulsar una ley que permita la adopción homosexual, porque la ley siempre está en los tiempos de los adultos, y no de los niños", apuntó.

La joven le respondió, y le dijo que "como los niños no van a poder estar en un buen lugar. Yo soy feliz, por qué los otros niños no pueden tener esta oportunidad", expresó, a lo que Ossandón respondió con un "tengo claro que no voy a ser tu candidato".

Otro momento se vio cuando una mujer lo encaró porque en su época de alcalde de Puente Alto le negaron la entrega de la pastilla del día después. "Hicimos un protocolo para que por lo menos supieran la mamá o el apoderado (de un menor de edad) que iban a ir a buscar la pastilla", señaló.

En la parte final del espacio, en tanto, Ossandón enfrentó el tema de la ley de identidad de género, donde fue enfrentado a un padre con un hijo transgénero. Allí, aseguró que según lo que sabía, habían algunos casos donde se trataban de "enfermedades".

"Conocí de la realidad de los trans (...) por personas que debían recurrir a la prostitución porque vez que iban a pedir pega su cuerpo decía algo distinto al carnet de identidad", expresó.

El ex RN agregó que "hay algunos casos que sí son enfermedades, y que hay que tener mucho cuidado, porque usted sabe el caso que existió en Talca o en Linares, donde los padres estaban convencidos de que su hijo era una niñita, no sé como se dice técnicamente. Pero ese niñito fue castrado, y a los 18 años él decidió que iba a ser hombre".

