Jorge Pizarro dijo que "estamos en un punto de inflexión donde tenemos que enfocar la campaña" de Goic

El senador de la DC, Jorge Pizarro, dijo que tras la renuncia de Pablo Badenier como jefe de campaña de Carolina Goic el partido se encuentra en un "punto de inflexión", con el objetivo de enfocar el trabajo de las presidenciales.

"Esa majadería de que se baje Carolina es inaceptable. La conducción de la campaña ha sido complicada y eso llevó a la renuncia de Badenier, que es lamentable. Estamos en un punto de inflexión donde tenemos que enfocar la campaña de manera distinta", aseguró a radio Agricultura.

El parlamentario espera que con la incorporación de Juan Carlos Latorre y Jorge Burgos al equipo "se corrija el tono y la forma de trabajar. Necesitamos trabajo en terreno que no estamos haciendo porque el partido no se ha movilizado entero y no se han decidido las candidaturas, hay incertidumbre de cómo se va a competir", dijo.