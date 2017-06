Hija de jueza Atala aclaró a Ossandón: "Vivo en una familia homoparental y soy feliz"

La hija de la jueza Karen Atala Matilde Lópe z (22), fue una de las personas que le hizo preguntas al precandidato presidencial de Chile Vamos, Manuel José Ossandón ayer en el programa "Aquí está Chile"

Le consultó sobre el matrimonio igualitario, la adopción y qué haría para que la sociedad "deje de castigar a los niños por la orientación sexual, sexo y/o identidad de género de sus padres". Hay que recordar que la justicia le negó el cuidado de sus hijas a Atala por ser lesbiana y vivir con una mujer, y se las entregó a su padre, que vivía en el sur.

“Desde mi experiencia,, de hecho como niños no tenemos prejuicios sobre nuestros padres, eso no ocurre.porque la sociedad cree que a los niños nos deben castigar por la orientación sexual de nuestros padres o madres. Han pasado ya cinco años desde la condena internacional y aún no se ve que a los hijos de parejas del mismo sexo se les entregue la protección familiar que entrega la institución legal del matrimonio, o incluso a hijos de parejas AUC. Sus hijos sólo estarán emparentados con el padre biológico y si este muere, la familia nuclear queda destruida, legalmente hablando", le planteó.

Ossandón comenzó diciéndole que no estaba de acuerdo con el fallo del caso que afectó a su madre y que a su juicio las niñas siempre debieron estar con ella no importando su condición. "(...) es algo que viene desde que apreció el hombre en el mundo", dijo poniendo visiblemente incómoda a López, quien estudia Historia. "Era su mamá. Podrá tener otra orientación, pero era tu mamá biológica", explicó sobre el caso particular agregando que no era recomendable que votara por él porque no haría nada al respecto.

Luego le comentó que no impulsará ninguna ley que promueva la adopción para familias del mismo sexo: ", con un padre y una madre".

Matilde le preguntó entonces si le negaría a los niños ser criados por personas que sí pueden hacerse cargo de sus necesidades sólo por ser del mismo sexo:

, tengo todo lo que podría desear y siempre quise. Le está negando eso a un montón de niños que no pueden hablar por sí mismos", retrucó la estudiante.

"Qué rico que así sea, pero como autoridad yo ceo que hay que tener políticas públicas que busquen proteger los derechos de todos. Y te insisto, con mucho respeto, los niños también tienen derechos", afirmó y Daniel Matamala, el entrevistador le preguntó qué base científica tenía para decir que los niños están mejor y se protegen mejor sus derechos con una familia heteroparental.

Ossandón respondió que no era un experto y retó a Matamala a que le nombrara estudios que dijeran lo contrario, a lo que el periodista citó al menos ocho de sociedades científicas.

"Para mí vale más mi convicción", aseguró el precandidato.

Matilde no ocultó su decepción en Twitter:

Hoy fui al circo y hablé con el payaso ?? #AquíEstaChile — Matilde López Atala (@LopezAtala) 13 de junio de 2017