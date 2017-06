Sabat tras su reformalización: "La falla de la justicia está en la fiscalía"

El exalcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat, fue reformalizado este miércoles en el marco del caso Basura en donde se determinó la medida de arraigo nacional. El exedil, imputado por delito de fraude al fisco, había sido sobreseído a principios de este año.

Sabat estaba en Italia y regresó ayer para la audiencia, viaje que no podría emprender de regreso con la nueva cautelar. Es por eso que la defensa pide nuevamente el sobreseimiento durante una segunda sesión esta tarde.

"Hay siete abogados para una cosa que se ha dicho en todos los tonos que no es un delito, pero se dieron igual el gusto de reformalizarme" sindicó a CNN Chile

Sabat sostuvo que "la falla de la justicia está acá en la fiscalía" y agregó que el Ministerio Público "con una maldad que raya en lo increíble hace todo un discurso respecto de que tengo que quedarme porque soy un peligro de fuga".

El exedil estaba en Europa haciendo una asesoría, la que asegura perderá si no logra el sobreseimiento. "Claro que tengo que cumplir con la justicia, pero el trabajo que yo tenía lo voy a perder y tengo que ganarme la vida".

Finalmente, aseguró que ya no es una opción postularse al Senado como tenía pensado. "Es demasiado duro. Ahora no estoy disponible para ninguna cosa, quiero enderezar mi rubro. Un candidato tiene gastos y costos altos que para mi es difícil repuntar. Ahora no he pensado ni eso, no estoy disponible".

Cabe precisar que Sabat es investigado por la licitación adjudicada por la empresa KDM-Demarco, encargados del retiro de la basura en la comuna de Ñuñoa.