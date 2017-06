Iván Núñez se disculpó por alusión a la educación técnica de Ossandón en "Aquí está Chile"

El periodista de Chilevisión, Iván Núñez, se disculpó luego que el precandidato presidencial de Chile Vamos, Manuel José Ossandón, se sintiera ofendido por una pregunta que aludía a sus estudios técnicos.

En el foro "Aquí está Chile", el comunicador dialogó con el senador sobre educación, donde le preguntó lo siguiente: "¿Usted es técnico agrícola por opción o por qué era medio duro para los estudios?".

En el momento, Ossandón reconoció que "no era buen alumno", pero hoy entregó sus descargos en su cuenta de Facebook, ya que según él, el cuestionamiento de Núñez era un menosprecio para la educación técnica.

"Soy Técnico Agrícola y eso a mí no me ofende ni daña, por el contrario, soy lo que quise ser. Pero quiero advertirle al señor Nuñez que no permitiré más juegos en torno a mi educación profesional, porque si bien a mí no me afecta, daña a otros chilenos", señaló el ex alcalde Puente Alto.

Ossandón agregó que "cuando menoscaban a los técnicos como una forma más de intentar desacreditarme, sepan que denostan a más de 1 millón de chilenos que por elección o porqué no pudo pagar otra opción, son o actualmente estudian una carrera técnica. ¿Es necesario recordar lo caro que es una carrera universitaria en nuestro país?".

Ante la polémica, Núñez ofreció sus disculpas en radio ADN "a todas aquellas familias y jóvenes que estudian en la educación técnico profesional. Cuando yo formulo una pregunta relativa a los conocimientos agrícolas y la realidad del Chile rural al precandidato de Chile Vamos, formulé mal la pregunta a propósito de su condición de técnico agrícola".

Por las excusas del periodista, el precandidato señaló a LUN que "son buenas", afirmando que "con que se haya disculpado con la gente a mí me basta", ya que según él, fue una frase "despectiva" hacia los técnicos.

El ex militante RN afirmó que nunca ha sentido ninguneo por ser técnico, ya que "valen los resultados que he tenido (...) soy el senador con más proyectos presentados (en 2015).