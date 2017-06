Vocera defendió a Bachelet por sus dichos del Frente Amplio: "Ella sólo constató un hecho"

La vocera de Gobierno, Paula Narváez, salió a respaldar las declaraciones de Michelle Bachelet sobre el Frente Amplio, emitidas anoche en el programa de TVN "El Informante" y dijo que sólo

La Mandataria sostuvo que "no vemos una gran irrupción de gente, por ejemplo, de clase media o gente de clase obrera.", luego que le preguntaran sobre la participación de diputados jóvenes como Giorgio Jackson y Gabriel Boric.

Sus declaraciones generaron reacciones en el bloque, pero Narváez comentó que sus palabras no tenían por qué ser sometidas a un mayor análisis.

"Lo que ha señalado la Presidenta fue constatar un hecho.Y lo que ha hecho es constatar un hecho que no requiere mayor análisis de eso", indicó según Cooperativa

Bachelet también indicó anoche que "si bien es cierto que hay irrupción de estos partidos nuevos, si ustedes se preguntan quiénes son estos jóvenes que irrumpen:".

Sus declaraciones fueron calificadas como "poco prudentes e inadecuadas" por los militantes del Frente Amplio. El mismo Boric usó su cuenta de Twitter para dedicarle varios mensajes:

1-. Creo que a la gente se le debe juzgar por sus ideas, convicciones y acciones, no por donde nacieron ni por quienes son sus padres/madres

2. La diferencia dl Frente Amplio es q no nos subordinamos al poder dl empresariado, no nos financian las campañas y no les debemos favores.