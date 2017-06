Ernesto Velasco emplazó a la DC a evaluar la candidatura presidencial de Goic

09:40 El presidente del Partido Radical dijo que "la unidad requiere esfuerzo de todos y no hay que circunscribirlo a una lista parlamentaria común, también el esfuerzo se tiene que dar en la unidad de una candidatura común a la presidencia de la República".

El presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco, pidió a la DC reevaluar la viabilidad de la candidatura presidencial de Carolina Goic, "en aras de la unidad".

"Siempre hemos estado disponibles a conversar, pero esperaría que la DC estuviera dispuesta a reevaluar en aras de la unidad, la viabilidad en primera vuelta de una candidatura que hasta ahora... cada uno tendrá su opinión, pero hay que buscar el liderazgo más competitivo a la derecha", dijo a Tele13 Radio

"Este es un tema de los partidos donde no podemos restarnos, pero hay que poner sobre la mesa cómo también podemos converger en una candidatura común. No podemos hacer un esfuerzo mientras los otros no se mueven ningún milímetro", añadió.

Para el radical, "lo primero que tenemos que construir es un diálogo, hay que poner por delante la unidad y debería expresarse en la segunda vuelta. Eso es una posibilidad de unidad y construir una fórmula que podamos ir convergiendo. La unidad debería expresarse en una segunda vuelta con el llamado a respaldar el liderazgo de centro izquierda".