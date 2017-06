Piñera se quejó que nadie le ha pedido consejos por los mineros atrapados en Aysén

10:41 El precandidato acusó lentitud del gobierno en el rescate y aseguró que "yo aprendí fuertemente cuáles son las claves en accidentes dramáticos”. Hoy Golborne pidió no comparar ni politizar los casos .

El precandidato y ex Presidente Sebastián Piñera se quejó esta mañana que nadie del gobierno lo ha llamado para pedirle consejos sobre cómo enfrentar la emergencia que mantiene a dos mineros atrapados en la mina Delia 2 en Aysén . Además, criticó que las autoridades han actuado lento.

En entrevista con radio Infinita, aseguró que de la emergencia de los 33 mineros de Atacama, aprendió que “no hay que perder ni un segundo y yo creo que aquí se actuó lento (...) yo creo que se perdieron los primeros días, pero ahora el gobierno está reaccionando". Hay que recordar que el accidente ocurrió el viernes pasado y que ayer se declaró " estado de excepción " en Chile Chico

Pese a que reconoció que este caso es diferente, pues podría haber una inundación de las galerías, dijo que de la mina San José aprendió a que hay que pedir toda la ayuda necesaria y que en ese sentido, “nadie me ha llamado, ni ha pedido consejos o ayuda. Yo aprendí fuertemente cuáles son las claves en accidentes dramáticos”.

A su juicio, en momentos como el actual, los presidentes deben comprometerse personalmente.

En su caso, recordó que "muchos me decían ‘Presidente, no vaya a la mina San José, porque lo más probable es que termine en tragedia’, pero sentí que el deber de un Presidente no es hacer cálculos, y como Presidente de Chile quería comprometerme en cuerpo y alma”.

De momento, el caso está siendo seguido por la ministra de Minería Aurora Williams y por als autoridades locales.

Esta mañana la Presidenta Michelle Bachelet volvió a tuitear al respecto: