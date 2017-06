Hermana de Ossandón le dio plazo "hasta el lunes" a empresario para que muestre la supuesta boleta falsa

La ex directora de la Junji, Ximena Ossandón, hermana del precandidato presidencial de Chile Vamos, Manuel José Ossandón (Ind.), emplazó al empresario Juan José Gana y le dio plazo "hasta el lunes para que muestre la boleta que según él yo emití".

El conflicto nació durante el debate radial de los postulantes de la oposición, cuando la periodista de Radio Agricultura, Pilar Molina, le consultó si solicitó dos boletas por $5 millones para su hermana, mientras ejercía como alcalde de Pirque.

Ossandón expresó, según lo consignado por Emol , que "en esta acusación hay una operación que busca perjudicar a Manuel José y a mí. Es una acción grotesca, una acusación sin fundamento, una calumnia miserable".

"Las personas que tiraron esta información cayeron en lo más miserable que se puede hacer: lanzar una información sin base para dañar a un candidato o rozarme a mí. Yo realmente no entiendo cómo una periodista (Pilar Molina) dice que está 99% segura de lo que dice, cuando en realidad una profesional seria debe tener 100% de certeza sobre lo que afirma", agregó.

La hermana del candidato presidencial aseguró que "en vista de que la acusación se realizó sin que sepamos fecha y circunstancias, lo que yo hice fue buscar un histórico de las boletas que emití desde ahora hasta 1999, que es lo que permite la página web del servicio, y acudí a la oficina de Providencia del SII para que me entregaran las declaraciones de renta de 1992 a 2000 (periodo en que Manuel José Ossandón ejerció como edil de Pirque) y ahí queda claro que mis boletas no tienen relación alguna con ninguna empresa del señor Gana, pues en casi todos los casos las boletas las entregué a una empresa de turismo".

Ximena Ossandón sentenció que "ya que el señor Gana se está refiriendo a mí, le doy hasta el lunes para mostrar las boletas que según él emití y de lo contrario tendrá que atenerse a todas las consecuencias que me confiere la ley para defenderme y por tanto presentaré una querella por calumnias graves con publicidad. El honor mío está en juego y yo no voy a permitir que nadie me lo ensucie, porque al igual que el Cote me puedo equivocar mil veces, pero jamás nos verán involucrados en acto de corrupción".