Piñera criticó a Ossandón de "reaccionar mintiendo" tras denuncia de boletas falsas

10:11 El precandidato presidencial acusó al comando del ex Presidente del montaje. Piñera reiteró que "nosotros no tuvimos ninguna participación de ninguna naturaleza en eso, esa es una mentira".

El precandidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, reiteró que no tuvo participación en la denuncia contra Manuel José Ossandón por el supuesto uso de boletas falsas, y lo criticó por "reaccionar mintiendo", al acusar a su comando de montaje.

"Yo siento que esta campaña no ha partido bien, porque una campaña presidencial es la oportunidad para plantear ideas, proyectos, para motivar, para convocar, entusiasmar, buscar soluciones y siento que esta campaña se ha quedado atrapada en muchas mentiras, en muchas descalificaciones y eso no aporta nada a mejorar la calidad de la política y de nuestro país", dijo a Radio Agricultura

Sobre la denuncia de la periodista Pilar Molina, "la primera reacción del candidato es culparnos a nosotros, nosotros no tuvimos ninguna participación de ninguna naturaleza en eso, esa es una mentira. Y las mentiras son más dolorosas cuando el que las dice sabe que está mintiendo. Pero yo me he hecho el firme propósito de no descalificar a mis compañeros de pacto, ni tampoco a los adversarios", expresó.

El ex Presidente dijo no conocer al empresario Juan José Gana y que Molina "tendrá sus antecedentes (...) pero nosotros no hemos tenido ninguna participación de ninguna naturaleza. Cuando el senador Ossandón lo primero que hace es reaccionar mintiendo, me parece que no contribuye en nada a la calidad de la política que todos queremos", puntualizó.

Piñera dijo que en una eventual administración "vamos a corregir las principales reformas del gobierno: la reforma tributaria, educacional y laboral, porque las tres fueron mal pensadas, diseñadas e implementadas. La inmensa mayoría de los chilenos piensa que estas reformas son malas para Chile", dijo.

El precandidato sostuvo que "este es un gobierno que está estancado: la salud y educación en crisis, tenemos un mal gobierno y un gran país y nuestra tarea es reemplazar ese mal gobierno".