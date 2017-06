Javiera Blanco se excusó de asistir a la comisión investigadora del fraude en Carabineros

20:24 La ex subsecretaria de Carabineros, que fue vinculada a la indagatoria, afirmó que toda la información la entregó al fiscal y que está bajo reserva.

Por medio de una carta, la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco, se excusó de asistir a la comisión investigadora del fraude de Carabineros en la Cámara de Diputados.

En el texto, la ex subsecretaria de Carabineros afirmó que gran parte de los antecedentes sobre la indagatoria los había entregado al fiscal Eugenio Campos, en una declaración en calidad de testigo y que está bajo reserva.

"En atención a que mi testimonio en dicha causa se encuentra bajo la reserva decretada por el señor fiscal Eugenio Campos, no puedo entregar información a la Comisión Investigadora que usted preside, ya que justamente la reserva es dispuesta para evitar que pudieran frustrarse las diligencias decretadas por el fiscal que buscan aclarar el fraude en Carabineros", expresó.

En la misiva, dirigida al presidente de la comisión, el diputado Jaime Pilowsky, afirmó que a través de la prensa supo que había sido vinculada a presuntos pagos, negando haber recibido sobresueldos.

Quien sí declaró durante esta jornada ante la instancia parlamentaria fue el también ex subsecretario de Carabineros, Marcelo Ortiz, descartó haber tenido indicios sobre el fraude.

"Yo nunca, ni siquiera de rumor, supe de una situación irregular que se prestara al interior de Carabineros", expresó el antiguo funcionario.

La sesión de hoy no duró más de una hora, ya que la ausencia de la ex ministra Blanco hizo que las declaraciones fueran breves y no contaran con la información que los diputados requerían.