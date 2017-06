La presidenta de la DC, Carolina Goic, descartó que en la junta nacional se evalúe su candidatura presidencial y emplazó a aquellos que no la apoyan a que lo digan de frente.

"Si hay alguien que no cree que la DC deba tener candidatura presidencial, preferiría que lo diga con nombre y apellido, ahora. Que no invente subterfugios, que no invente la junta, una discusión que no hay, para plantear sus temores", dijo a radio ADN

La parlamentaria enfatizó que su postulación es un mandato del partido. "Se trata de una decisión del partido. Fue votada después de una decisión seria. Estoy cumpliendo un mandato", dijo.

Y recalcó: "Si hay alguien que no quiere la candidatura de la DC que lo diga ahora. La junta nacional está citada para ratificar las candidaturas parlamentarias", explicó.

La timonel sostuvo que "hemos insistido en una lista única, hemos insistido en un acuerdo que nos dé el mejor rendimiento electoral. Cuando se abre la posibilidad, desde flancos internos empezamos a cuestionarlos. Si hay alguien dentro de la DC que piensa que el mejor candidato es (Alejandro) Guillier, que lo sincere y se saque la foto con él".