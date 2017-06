CDE se querelló por fraude al Fisco contra ex diputados Hales e Insunza

08:50 En el caso del ex ministro de la Segpres, también se le acusa de negociación incompatible, por recibir siendo congresista, a través de una consultora, un ingreso mensual promedio de $ 3,6 millones de parte de Antofagasta Minerals.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló en contra del ex diputado del PPD Patricio Hales y contra el también ex parlamentario y ex ministro de la Segpres, Jorge Insunza, por fraude al Fisco, informó El Mercurio.

La medida fue adoptada en contra de la contratación de asesorías externas que fueron realizadas por Hales a la Sociedad Sistema Consultores Limitada, la que era controlada por el ex ministro Secretario General de Gobierno.

Contra Insunza, además, el CDE se querelló por negociación incompatible, debido a que, según la acusación, siendo congresista, recibía por medio de Virtus, otra consultora controlada por él, un ingreso mensual promedio de $ 3,6 millones, provenientes de Antofagasta Minerals.