Senador Araya criticó al gobierno por no tener una postura única frente a la ley de aborto

El senador independiente Pedro Araya criticó al gobierno por no tener una postura única frente al proyecto de ley que permite la interrupción del embarazado en tres causales: riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación.

"Yo no voy a votar este tema como viene de la Cámara de Diputados. El problema es del gobierno porque no se logra tener una postura única de cómo va a votar el tema. No hay una voz unitaria al interior de la Nueva Mayoría", dijo a radio Agricultura

"Si el gobierno no es capaz de ordenar a la Nueva Mayoría, el proyecto no sería aprobado en el mandato de Bachelet", agregó.

El parlamentario sostuvo que "toda la ley de aborto ha generado gran polémica, resolvimos una primera parte del problema y ahora hay que resolver algunos temas anexos como la objeción de conciencia, que puede generar un problema moral para el médico como para su equipo. Por eso planteo que debe extenderse a todo el equipo médico que participa en la objeción del embarazo como también en las instituciones que tienen ciertos principios".

En ese sentido, Araya adelantó que "el gobierno no cuenta con mi voto si no hay objeción de conciencia a todo el equipo medico y centros de salud".