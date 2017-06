Guillier y el chiste de Piñera: "El problema del machismo es más profundo de lo que uno cree"

18:24 El candidato PR-PS-PPD-PC-IC-MAS habló de la "broma" lanzada por el ex Presidente en Linares. También recordó que por aparecer con la muñeca inflable de Asexma su esposa no le habló en 3 días.

El candidato presidencial PR-PS-PPD-PC-IC-MAS, Alejandro Guillier, comentó el chiste de carácter machista que lanzó el precandidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, en una actividad de campaña en Linares.

Durante su presentación en el foro "Encuentros UC", el senador por la Región de Antofagasta habló sobre la "broma", afirmando que estas acciones "ofenden y hieren".

"El problema del machismo es más profundo de lo que uno cree, y eso ofende y hiere, hay que tener conciencia en que uno ofende y hiere en momentos en que en Chile se está abriendo ese debate", señaló Guillier, según lo consignado por T13

El abanderado recordó y reconoció que hace un tiempo estuvo presente en un hecho similar, al aparecer posando junto a la polémica muñeca inflable que Asexma le regaló al ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes.

"Mi señora no me habló durante tres días a propósito de un desgraciado incidente del que fui testigo y reaccioné de la manera más estúpida del mundo, por una broma que se quiso hacer de mal gusto y yo me reí, la famosa muñeca inflable", contó.

El senador también llamó a "tomar más conciencia" y evitar situaciones que son "de mal gusto y ofensivas" durante la campaña electoral.