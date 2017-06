Organizaciones protestaron en Plaza Italia por el polémico chiste de Piñera

Unas 60 personas, pertenencientes a varias organizaciones feministas y estudiantiles, llegaron esta tarde hasta la Plaza Italia de Santiago para protestar por el polémico chiste lanzado por el precandidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera.

"Me acaban de sugerir un juego muy entretenido. Las mujeres se tiran al suelo y se hacen las muertas, y nosotros, los hombres nos tiramos encima y nos hacemos los vivos", señaló el postulante a La Moneda en una actividad de campaña en Linares.

Ante esto, grupos como el Movimiento por la Diversidad Sexual MUMS, el colectivo feminista Pan y Rosas, además de dirigentes de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, llegaron hasta el punto de encuentro santiaguino para calificar como "inaceptables" los dichos del ex Presidente.

"Consideramos inaceptable que un candidato presidencial, además ex Presidente de nuestro país, promueva la violencia contra la mujer. Hoy decimos basta, basta de femicidios, basta de violaciones, no queremos machistas, no queremos más bromas, queremos nuestros derechos", afirmó una manifestante, según lo informado por Cooperativa