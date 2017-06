Precandidata a diputada UDI: “La educación gratuita y de calidad ya existe: está en la internet”

La militante UDI Loreto Letelier, quien aparece como precandidata a diputada del gremialismo, entregó una particular teoría en las redes sociales, que la transformó en uno de los temas más comentados en las redes sociales.

A través de su cuenta de Facebook, la postulante, que busca competir por el distrito 13, que comprende las comunas de El Bosque, La Cisterna, San Ramón, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda y San Miguel, afirmó que "la educación gratuita y de calidad ya existe: está en la internet".

"Siento que hoy, nos estamos ahogando en un vaso de agua al hablar de educación gratuita y de calidad como un sueño inalcanzable. Me sorprende que, teniendo todo frente a nuestra mano, no nos demos cuenta que la educación gratuita y de calidad ya existe y es una realidad", afirmó Letelier, quien en las elecciones municipales pasadas fue candidata a alcaldesa por El Bosque, donde fue derrotada por el socialista Sadi Melo.

La precandidata agregó que "hoy toda la información del mundo está en la internet, no hay ningún contenido, libro, ensayo, estudio, idioma que no podamos encontrar en la web. Esto no es un sueño, es la realidad de hoy. El Estado debe fomentar los cursos On line y masificar el acceso a la educación gratuita y de calidad a través de la internet".