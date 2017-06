Aleuy encontró "simplistas" las propuestas de Piñera contra la delincuencia

13:49 Una de las ideas era que Carabineros se dedique a la prevención y la PDI a la investigación de los delitos. "No es bueno tirar propuestas al voleo", dijo el subsecretario del Interior.

El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, fustigó las ideas contra la delincuencia que dio a conocer el precandidato presidencial Sebastián Piñera. Su propuesta más llamativa es que Carabineros se dedique a la prevención y la PDI a la investigación de los delitos.

"El facilismo en las políticas públicas es una política que no es recomendable (...) La solución a los problemas delictuales del país no requiere una o dos medidas y estas propuestas no alcanzan a cubrir las complejidades que tiene esto", dijo Aleuy.

La autoridad agregó que hay problemas prácticos de separar por funciones a las policías. "No sé cómo se va a resolver el tema de la flagrancia, por ejemplo... No es bueno tirar propuestas al voleo que después, en la práctica, van a generar problemas a la gente", aseguró.

Aleuy desmintió además a Piñera, quien afirmó que los delitos crecieron en esta administración, aseverando que la mayor victmización y la mayor cantidad de robos a cajeros automáticos ocurrieron en su mandato. Incluso sostuvo que en 2012 los episodios de violencia en La Araucanía fueron 309 contra los 102 de 2016.

"Creo que es lamentable que Piñera haya reeditado la letra chica", dijo.