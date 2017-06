La Moneda acusó a Piñera de “pedir disculpas a medias” por chiste machista

13:45 Desde el Ejecutivo respondieron al ex Presidente y sostuvieron que el episodio de la muñeca inflable, que involucró al ministro de Economía, fue duramente rechazo por las autoridades, incluida la Mandataria.

El gobierno continuó esta jornada con la polémica con el ex presidente Sebastián Piñera, a raíz del chiste machista que el también precandidato, lanzó en una actividad en Linares.

Ayer, Piñera reiteró la acusación de aprovechamiento político y comparó su situación con la que involucró al ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, quien recibió una muñeca inflable de regalo en la cena de la asociación de exportadores, Asexma en 2016 y, dijo que entonces, no se reprochó tan firmemente a las autoridades presentes en dicho episodio.

La ministra vocera, Paula Narváez, dijo que “eso es completamente falso” y planteó que “cuando ocurrió, el reproche público de todas las autoridades, también el de la Presidenta fue evidente y claro”.

“Aquí no hay espacio para ocultarse detrás de justificaciones, aquí se está o no por el respeto a los derechos de las mujeres” dijo Narváez en relación a las acusaciones del ex Mandatario.

La secretaria de Estado, dijo también que “nos parece mucho más destacable el hecho de pedir disculpas, pero las disculpas no se pueden pedir a medias”.