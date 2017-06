Nelly Díaz acusó una operación política en su contra: "La DC está instalada en el Registro Civil"

Nelly Díaz, la reconocida líder nacional de los funcionarios del Registro Civil, afirmó que hay una operación política en su contra por su derrota en las elecciones del servicio, las cual piensa impugnar.

En una entrevista al programa “Cadena Nacional” de VíaX, la dirigenta dijo que en la reciente elección de Julio Peña como presidente de la directiva, "hoy día está instalada la Democracia Cristiana en el Registro Civil”.

"Ellos descaradamente, sin ningún tapujo se ponían a conversar con estos mismos dirigentes cuando eran candidatos a vista y paciencia de todos los colegas. El jefe de gabinete del servicio se fue a presentar a un escrutinio y fue a saludar a las personas", expresó.

Díaz agregó que "lamentablemente no puedo traicionar a los colegas que me han entregado información, pero aquí hay whatsapp donde hay personas que están muy contentos por esto".

Por la llegada de Peña a la presidencia, la funcionaria señaló que "me produce desconfianza que el nuevo presidente, sea oficial civil de Litueche y su puesto lo haya conseguido porque fue dirigente regional. Hoy día me produce desconfianza que a él le estén tramitando un traslado a Santiago, cuando yo tengo colegas que sufren violencia intrafamiliar que hay que sacarlas de la región, y la dirección nacional en más de un mes, no se ha ocupado de moverlas".