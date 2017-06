Manuel José Ossandón renunció al comité de senadores de RN

El senador independiente Manuel José Ossandón confirmó su renuncia al comité de senadores de RN, esto en medio de la disputada y confrontacional primaria presidencial de Chile Vamos que lo mide ante Sebastián Piñera.

El precandidato afirmó que esta determinación la tomó antes del tenso debate de ayer. De hecho, antes del enfrentamiento RN había manifestado su rechazo a las duras críticas del ex alcalde de Puente Alto al ex Mandatario.

"Cuando hay un equipo de seis personas lo mínimo es que cuando vayan a hacer algo cinco contra uno te avisen, nada más, no he pedido nunca que ellos me apoyen, ni nada, tienen todo el derecho a apoyar a quien quieran", afirmó Ossandón a Radio Cooperativa

Según el precandidato, quienes conforman el comité de senadores de RN "no tienen derecho a hacer una declaración en contra mía justo el día que yo me enfermo y estoy en cama sin siquiera llamarme por teléfono para avisarme".

Pese a haber renunciado hace meses al partido, el senador aún compartía en votaciones con su antiguo partido. A partir de ahora, quedará en el Congresó como parlamentario en la bancada independiente.