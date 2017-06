Tricel revocó decisión del Servel y reconoció a Ciudadanos como partido político

22:02 El movimiento de Andrés Velasco había quedado fuera de la legalidad por no cumplir el requisito del mínimo de militantes pero ahora podrá presentarse en las elecciones.

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) revirtió la decisión del Servicio Electoral (Servel), que había disuelto el partido Ciudadano, liderado por el ex candidato presidencial Andrés Velasco, por no por no cumplir el requisito del mínimo de militantes.

En su resolución, el tribunal señaló que "por las consideraciones expuestas, citas legales y apreciando los hechos como jurado, se acoge la reclamación de fojas 102 presentada por don Andrés Velasco Brañes y doña Viviana Pérez Rivera, por si y en representación del Partido Político ‘Ciudadanos’ y se declara que dicha colectividad política cumple los requisitos legales del artículo sexto transitorio de la Ley N° 20.915 en las regiones contiguas de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta y, además, en las regiones contiguas de Los Ríos, Los Lagos y Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo y, asisismo, en las regiones de Valparaíso y Maule, lo que satisface, además, el presupuesto de estar constituido en ocho regiones del país”.

“En consecuencia, se revoca la Resolución N° 2.970 del 9 de mayo de 2017, del Director del Servicio Electoral y, en su lugar, se declara que el Servicio Electoral debe tener al Partido Ciudadanos como legalmente constituido y proceder a las inscripciones correspondientes”, agregó.

Ciudadanos había quedado descartado como partido por no haber quedado inscrito completamente en tres regiones continuas u ocho discontinuas tras el proceso de refichaje.

Con esta determinación, el partido podrá presentarse a las elecciones parlamentarias y de consejeros regionales junto a Amplitud, con quien conforma el pacto Sentido Futuro.