Piñera a Guillier por las primarias: "No se comporte como el 'Perro del Hortelano' que no come ni deja comer"

19:38 El precandidato de Chile Vamos salió al paso de los dichos del abanderado de la Nueva Mayoría, quien llamó a sus adherentes a no votar el domingo y ver el partido de Chile.

El precandidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, rechazó los dichos del abanderado de la Nueva Mayoría, el senador Alejandro Guillier, quien llamó a sus adherentes a no participar en las primarias de la oposición y del Frente Amplio, que se realizarán este domingo.

En su cuenta de Twitter, el postulante UDI-RN-PRI escribió lo siguiente: "Senador Guillier: no se comporte como el famoso 'Perro del Hortelano' que no come ni deja comer. Que todos participen en Primarias este domingo".

El rechazo a los dichos del candidato PR-PS-PC-PPD-MAS-IC también llegaron desde el Frente Amplio. El diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, afirmó que el planteamiento del periodista “no es el espíritu que debe tener alguien que quiere ser Presidente”.

Guillier había dicho a sus seguidores que no participaran de estas primarias, y que en vez de eso “preparen bien el asado y vean el partido con amigos”, en referencia a la final de Copa Confederaciones entre Chile y Alemania que se jugará el mismo día de las votaciones.