Beatriz Sánchez hace "nanai" a quienes dicen que no tiene programa

La precandidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, estuvo en los estudios de radio Digital FM esta mañana tras cerrar su campaña ayer en Valparaíso, en vistas a las elecciones primarias de este domingo.

Allí enfrentó las críticas de su compañero de sector, Alberto Mayol, quien la acusó de copiarle sus propuestas. "(Eso lo dijo) en la lógica de la competencia, tiene poco sustento", aseguró.

Asimismo, dijo que le hace "nanai" a quienes afirman que no tiene programa. "No voy a entrar en una disputa que no me interesa, pero no repitamos que no hay programa porque todos los días en la franja las mostramos".

Sánchez agregó que es optimista respecto a la participación en ls primarias: "No apuesto a la baja convocatoria".