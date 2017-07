Beatriz Sánchez se desdijo de dichos sobre Salvador Allende: "Él es inspirador"

La precanduidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, se desdijo de sus dichos sobre el ex Presidente de Chile, Salvador Allende, a quien trató de totalitario.

Sánchez en revista Paula había dicho sobre Allende que "no es lo mismo porque estamos en otro contexto. Yo prefiero un Estado que no sea totalitario porque no creo en un Estado totalitario, pero sí en uno robusto, que pueda emprender y mover la economía si no la mueve el privado".

Ante las críticas recibidas, la carta de Revolución Democrática y el Movimiento Autonomista, entre otros, salió a paso. "He dicho que Allende es inspirador para nuestros desafíos".

Y además agregó que "comparto sueño de Allende de justicia con democracia y libertad, lejos de totalitarismo con que hoy y ayer caricaturizan a transformadores".