Ossandón: "En Chile la política nunca más va a ser manejada por el dinero"

10:55 El precandidato llegó a votar en medio de gran cantidad de adherentes y emplazando a Sebastián Piñera, pero él aseguró que no se refería específicamente al ex Presidente. Si pierde, "yo le reconozco el triunfo a quien sea", afirmó.

El senador y precandidato presidencial de Chile Vamos, Manuel José Ossandón, llegó a votar en medio de un verdadero caos de sus adherentes en Puente Alto y lo hizo emplazando nuevamente a su contendor, Sebastián Piñera.

"Hoy nos jugamos dos cosas súper importantes. Una es que vamos a ganar a Alemania y demostrar que somos mejores y segundo, le vamos a demostrar a Chile que la política no va a ser nunca más manejada por el dinero. La corrupción se va a acabar en el país. El que quiera hacer política, que haga política y el que quiera hacer negocio que haga negocios", dijo al entrar al recinto.Al salir entre gritos de "sí se puede", dijo que con sus dichos sobre la política y el dinero no se estaba refiriendo a Piñera."No me estoy refiriendo a ningún candidato en especial. La Ley de Pesca, que es una ley corrupta, fue votada por todos los sectores,. Esta contaminación de la política no es de la derecha, es de la derecha, el centro, la izquierda y todos los sectores", aseguró.Afirmó que "voy a ganar, pero si pierdo, yo le reconozco el triunfo a quien sea. En la vida hay que saber perder y ganar".