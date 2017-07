Beatriz Sánchez: "No estoy buscando un puesto en el Parlamento"

La precandidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez llegó a votar realizando un balance de su participación en las primarias, día que calificó como "un momento histórico para Chile" por cuanto el conglomerado al que pertenece, va con dos candidatos, ella y Alberto Mayol

La periodista no quiso dar una cifra de participación o pronóstico de votos para su conglomerado dado que es primera vez que van a elecciones. "No tengo expectativas de números, nos enfrentamos en un terreno que no conocemos. Cómo nos vamos a comparar con Chile Vamos, si nunca hemos ido a primarias, es injusto para nosotros", dijo agregando que "todo lo que pase hoy es una novedad y una ganancia" para ella. "Es un triunfo que mi nombre esté aquí y que hayamos tenido la franja".

Respecto a su campaña, dijo que tuvo muchas cosas positivas, pero que le costó asumir que "como mujer y líder te someten a un test muy exhaustivo, me costó entender eso".

Respecto a su futuro político, aseguró que "no estoy buscando un puesto en el Parlamento, quiero poner las ideas del Frente Amplio sobre la mesa, estoy mirando la presidencial. No veo esta candidatura como un trampolín para llegar al Parlamento o ser alcaldesa, no es lo que me motiva a mí".