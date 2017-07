Kast: "Ya nos sentimos ganadores porque estas ideas no estaban en la política"

El precandidato presidencial de Chile Vamos, Felipe Kast, ya fue a votar en esta elección de primarias donde compite con Sebastián Piñera y Manuel José Ossandón.A su salida, aseguró que junto a su equipo "ya nos sentimos ganadores porque estas ideas de los niños primero en la fila, de la igualdad, no estaban en la política. De quitarles el Estado y dárselo a los ciudadanos. Fuera los operadores políticos".Asimismo, reconoció que su propuesta "es un sueño de largo plazo, de que en vez de gobernar con lo que nos divide, hacerlo con lo que nos une" y llamó a que "nos ayuden a construir con su voto, tiempo y corazón este cambio y hoy hagamos a la diferencia. Este país hay que cudiarlo entre todos". También pidió ir a votar: "Si votan o no por nosotros, no imporya. Pero vayan a votar".Kast agradeció "que en países tan lejanos como Australia o Nueva Zelanda hayamos tenido la votación que tuvimos" y dijo esperar "dar la sorpresa como la que dimos en las parciales" de esos países."La forma de ganar primarias las primarias no es descalificando a otros. Se trata de un

sueño país, no es un proyecto personal, hay un partido que se llama Evopoli donde también se han sumado independientes. Les pedimos que nos ayudena hacer

este sueño realidad", comentó.