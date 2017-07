Beatriz Sánchez y Aleuy enfrentados por Allende en el día de primarias

13:11 El subsecretario del Interior dijo que la precandidata "no sabe lo que habla" cuando opina del Ex Presidente. "Es una autoridad de gobierno, no un político. Hay temor a la irrupción del Frente Amplio", opinó la precandidata sobre la irrupción de Aleuy esta mañana.

La polémica por la entrevista donde Beatriz Sánchez calificó el gobierno de Salvador Allende como "totalitarista", de lo cual después se arrepintió, siguió dando coletazos hoy, justamente en día de primarias.

En contacto esta mañana con radio Cooperativa, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy afirmó que la carta del Frente Amplio "no tiene idea de lo que está hablando", lo cual generó la molestia de ella.

"Yo voy a cometer errores y me parece legítimo reconocerlo. Fue error. Me puse en un escenario adelantando, las explicaciones están un poco demás, me equivocqué y pido disculpas. El subsecretario más allá de ser integrante de una coalición que no está en primarias, lo cual imagino que le duele; es representante de un Estado. Este es un ataque, que en su rol aluda a una candidata justo en la mañana de la votación... yo espero un poco más de las autoridades, es bien insólito", dijo tras salir de votar.

"(Aleuy) es una autoridad de goboeirno no sólo un politico. Creo que hay temor respecto a la irrupción del Frente Amplio y las banderas que estamos levantando. Les estamos disputando pasar a la segunda vuelta", reflexionó Sánchez.