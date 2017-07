Chadwick tras dichos de Ossandón: “Ese llamado y tono positivo nos deja una expectativa muy alta”

08:30 El jefe de campaña de Piñera,se refirió a las elecciones primarias y la reacción del senador por Santiago, quien reconoció el triunfo del ex Presidente, pero no endosó su apoyo.

El ex ministro del Interior y actual jefe de la camnpaña del ex presidente Sebastián Piñera, Andrés Chadwick, se refirió al triunfo que tuvo ayer el ex Mandatario en las primarias presidenciales de Chile Vamos y a los dichos de uno de sus contendores, Manuel José Ossandón, quien a pesar de reconocer el triunfo, no le endosó apoyo.

Chadwick dijo en conversación con Tele13 Radio que ambos conversaron una vez conocidos los resultados y que “coincidieron en que había que dar por superada la primaria”, en relación a la tensiones que protagonizaron ambos candidatos durante la campaña.

“Ossandón señaló que iba a cumplir su compromiso que es trabajar todos unidos bajo el liderazgo de Piñera para una nueva presidencial. Ese llamado y tono positivo nos deja una expectativa muy alta, que es trabajar todos unidos”, dijo el ex ministro del Interior.

Sobre el proceso eleccionario de ayer, Chadwick además, planteó que “obtuvimos como Chile Vamos una participación que superó todas las expectativas”.

Además el jefe de la campaña de Piñera, dijo sobre la victoria del ex Presidente que “le da un triunfo consistente a Piñera, holgado que le permite generar un liderazgo indiscutido en Chile Vamos”.