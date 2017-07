Gobierno rechazó los dichos de Beatriz Sánchez: "No se trata de tener miedo en política"

La vocera de Gobierno, Paula Narváez, negó que el Ejecutivo y la Nueva Mayoría le tengan miedo al Frente Amplio, luego que Beatriz Sánchez afirmara que "estamos disputando en serio, y lo saben y nos tienen miedo".

"No, no se trata en política de tener miedo, en política lo que se hace es que se enfrentan los escenarios... No creemos que haya que ponerlo en esa clave, la clave emocional del miedo, para nada", dijo a radio Cooperativa

La portavoz enfatizó que "nosotros siempre hemos valorado la emergencia de este nuevo referente político. Creemos que es una fuerza emergente, que está partiendo, que es importante, que hay que considerar y que pueden ser una tremenda contribución a la política chilena. Por lo tanto, nosotros, que tenemos una larga tradición democrática, como centroizquierda, vemos con muy buenos ojos que existan nuevos actores políticos en el escenario".