Ossandón espera tener un "cara a cara" con Piñera para definir un eventual apoyo

14:40 "Si él me llama de cara y de frente voy. Si me va llamar por medio de intermediarios vamos a pasar meses en esto", dijo el ex precandidato.

El ex precandidato de Chile Vamos, Manuel José Ossandón, espera tener un encuentro "cara a cara" con Sebastián Piñera para definir un eventual apoyo a su candidatura.

"Yo no puedo ser soberbio y decir que soy dueño de la gente que vota por mí. Nadie es dueño, pero lo que yo vaya a hacer como persona, pasa por una conversación cara a cara con el ex Presidente", dijo.

"Personalmente no he recibido ninguna llamada de él, he recibido mensajes de parte de gente de su comando, pero como yo lo llamé a él para felicitarlo. Si quiere hablar conmigo, feliz que me llame, yo me voy a juntar y después de que hable con él, cara a cara, diré lo que voy a hacer", agregó.

El senador enfatizó que "si él me llama de cara y de frente voy. Si me va llamar por medio de intermediarios vamos a pasar meses en esto".