Comando de Guillier buscará tener en julio las firmas para su candidatura

El senador PS Juan Pablo Letelier, integrante del comando del candidato independiente Alejandro Guillier, afirmó que durante este mes de julio espera tener las 33 mil firmas necesarias para que el periodista se presente a la primera vuelta de noviembre.

El legislador socialista, quien es uno de los encargados de la recolección de rúbricas, señaló que durante este fin de semana se realizarán una serie de actividades para sumar patrocinios ciudadanos a la postulación.

"El próximo fin de semana vamos a organizar cien actividades en cien comunas del país para retomar el proceso de firmas, esperamos avanzar hacia la fase final de la misma, de forma tal que podamos inscribir la candidatura del senador Guillier idealmente en julio, que es nuestro propósito", expresó, según lo informado por T13

Letelier también aprovecho de deslizar una crítica al rol de los notarios en el proceso. "Nuestro propósito no es solo juntar las firmas que la ley requiere, y que las estamos juntando, y es complejo porque los notarios no están en todas las comunas del país, es complejo porque hay notarios que no salen de las notarías, porque otros cobran una barbaridad, porque otros son poco republicanos. Esa es la realidad que enfrentamos, pero eso lo sabíamos cuando el senador Guillier aceptó el desafío de inscribirse como independiente", dijo.

Si bien Guillier es muy cercano al Partido Radical (colectividad que levantó su candidatura) no está inscrito en él. Tras salida de la DC de las primarias estaba obligado a afiliarse al PR o a otros de los partidos que lo apoyaban (PS, PPD, MAS e IC) o juntar las firmas. El senador finalmente prefirió la segunda opción, la que según el va a "legitimar" su candidatura ante la ciudadanía.