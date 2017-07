Notarios se defienden de críticas de Guillier y dicen no ser responsables de que partidos "en dos horas junten sólo cuatro firmas"

El coordinador de la recolección de firmas del comando de Alejandro Guillier, el senador socialista, Juan Pablo Letelier, responsabilizó a los notarios de las dificultades para el proceso, dichos a los que se sumó el propio senador por Antofagasta. Frente a ello, el presidente de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile, Alfredo Martin, salió en defensa del gremio.

"Desgraciadamente siempre se le trata de echar la culpa al notario" dijo Martin en entrevista con La Segunda, donde además sostuvo que "la responsabilidad es de los partidos que no encantan a la gente con sus proyectos para que vayan a las notarías a adherir. Si ellos no logran eso, no les pueden echar la culpa a los notarios".

"No es responsabilidad del notario que en dos horas a la salida de un metro, los partidos junten sólo cuatro firmas, porque además tienen una sola persona captando firmas".

El dirigente además dijo que ellos no tienen la culpa de que la ley sólo los faculte a ellos para recibir las firmas y que "los notarios hacemos un esfuerzo enorme y eso nos da mucha rabia, cuando hemos estado los sábados, domingos, con lluvia, con frío en las calles, sin cobrar un peso y lo único que vemos son críticas".

Martin también abordó las palabras de Letelier en las que acusó que algunos notarios actúan de manera ideológica: "nuestro compromiso democrático esta más que recontra requete probado". "Se han constituido partidos como Evopoli y Revolución Democrática que son de orientaciones muy distintas".